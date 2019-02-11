В Московском зоопарке вылупились первые в году птенцы пингвина

В Московском зоопарке появились на свет первые птенцы у пингвинов Гумбольдта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Родителями стали сразу четыре пары пингвинов Гумбольдта, обитающие в павильоне "Дом птиц" на старой территории зоопарка. Сейчас четырём птенцам чуть больше месяца. Вес старшего из них — 1,2 килограмма, а самого младшего — 500 граммов. Пингвинята покрыты сероватым пухом, разительно отличающимся от гладкого чёрного оперения взрослых особей, — говорится в сообщении.

Большую часть времени птенцы проводят в специальных гнёздах, которые сделаны в утеплённых углублениях в камнях. Из укрытий птенцы начнут выбираться в марте.

Кроме того, на свет появились птенцы больших бакланов, которых можно увидеть в павильоне "Птицы и бабочки". К выведению потомства готовятся лебеди-шипуны, чёрные лебеди, кудрявые и розовые пеликаны, казарки и другие водоплавающие птицы.