Правительство обнародовало материалы по всем нацпроектам

Они касаются в том числе демографии, экологии, образования, здравоохранения и других сфер.

Правительство РФ разместило на своём сайте информационные материалы по всем двенадцати национальным проектам, которые будут реализовываться до конца 2024 года. Данные составлены на основе паспортов проектов, утверждённых на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года.

Основные направления стратегического развития государства были установлены указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Документом были определены двенадцать приоритетных тем: "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Образование", "Культура", "Экология", "Международная кооперация и экспорт", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", "Демография", "Жильё и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Наука".

Как подчеркнули в правительстве, работа над данными нацпроектами направлена "на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ, повышения уровня жизни, создания условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека".

В пресс-службе кабмина отметили, что опубликованные материалы "в краткой наглядной форме показывают основные целевые показатели и ожидаемые результаты реализации проектов". Также они содержат главные сведения о структуре, целях и результатах реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённого распоряжением в сентябре 2018 года.

Поставив задачу по нацпроектам в майском указе, Путин на одном из совещаний с кабинетом министров потребовал тщательно контролировать исполнение целей и показателей.

Глава государства ранее заявлял, что россияне уже в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов.