Пойманный под Владимиром "живым щитом" водитель заявил, что ничего не помнит

Водитель, устроивший гонки на трассе под Владимиром и задержанный "живым щитом", заявил, что не помнит, как всё произошло. Об этом следует из видео допроса нарушителя, опубликованном на сайте УМВД по региону.
— Я не помню этот момент... у меня память восстановилась только тогда, когда меня приковали к машине, — сказал задержанный.
По словам нарушителя, он работает в такси на машине, которая принадлежит ему и его отцу.
Напомним, водитель автомобиля Skoda нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. На видео, опубликованном очевидцами, инспекторы для того, чтобы остановить нарушителя, поставили автомобили обычных водителей "живым щитом". Законностью действий сотрудников ДПС вслед за полицией заинтересовался СК.
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