В Польше заявили о срыве планов России в Балтийском море

В Варшаве в скором времени ожидают появления новых фрегатов, которые, впрочем, не смогут противостоять российским ПВО.

Польша "похоронила" планы России на сохранение морских путей в Балтийском море. Об этом изданию Defence24 рассказал военный эксперт Максимилиан Дура.

По его словам, Польша обладает дивизионом береговой охраны с ракетами NSM, дальность полёта которых составляет 220 км. Эксперт отмечает, что это позволит Варшаве блокировать движение российских судов на Балтике.

Кроме того, в Польше в скором времени ожидают появления новых фрегатов. Однако Дура отметил, что они не смогут обеспечить противовоздушную защиту со стороны моря, а потому российские военные смогут их легко устранить.

Эксперт подчеркнул, что Россия сможет противостоять польским кораблям при помощи противокорабельных ракет, которые будут доставлены в Калининградскую область.

Ранее Лайф рассказывал, что Варшава решила приобрести американские ракетные системы HIMARS, дальностью от 2 до 300 километров.