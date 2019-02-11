Сурков назвал Россию государством нового типа, которого ещё никогда не было

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Сурков назвал Россию государством нового типа, которого ещё никогда не было

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Помощник президента РФ Владислав Сурков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По мнению помощника президента, этот тип государства ещё не изучен, однако его жизнеспособность очевидна, если исходить из тех "стресс-тестов", которые довелось пройти России.

Помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что современная Россия — это совершенно новый, неизученный тип государства, являющийся оптимальной моделью выживания и процветания российской нации на ближайшие годы. Об этом говорится в его статье для "Независимой газеты".

Сурков отметил, что после распада СССР Россия начала восстанавливаться с помощью не "импортированных химер", а "логики исторических процессов", тем самым остановив "контристорический" распад страны.

— Теперь это (Россия. — Прим. ред.) государство нового типа, какого у нас ещё не было... Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая... модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего, и на весь предстоящий век, — пишет Сурков.

Он считает, что новое государство сформировалось к середине нулевых. И это четвёртая государственная модель после государства Ивана Третьего, государства Петра Великого и государства Ленина. Она позволяет выполнять "нескромную роль" России в мировой истории, которая не допускает "уйти со сцены".

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