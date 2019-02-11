США отказались помочь России в доставке телескопа на МКС

Вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект. Однако осуществить его удастся только в конце 2020-х годов.

НАСА отказалось помочь в доставке на корабле Dragon российского телескопа для исследования космических лучей предельно высоких энергий. Об этом РИА "Новости" рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Он сообщил, что от телескопа ТУС, который летает сейчас на спутнике "Ломоносов", телескоп КЛПВЭ (космические лучи предельно высоких энергий) будет отличать размер зеркала, который увеличится с полутора до трёх метров.

— При условии выделения финансирования и решения всех технических вопросов отправка телескопа на МКС планируется в 2022–2023 годах, — заявил Панасюк.

Однако из-за больших размеров КЛПВЭ доставлять его придётся по частям на корабле "Прогресс". Чтобы избежать этого, учёные предлагали США доставить телескоп на корабле Dragon, однако получили от американской стороны отказ.

— Но… вместо этого НАСА выдвинуло свой аналогичный проект — POEMMA, состоящий из двух спутников с ультрафиолетовыми телескопами. Правда, сроки его осуществления — конец 2020-х годов, — добавил Панасюк.