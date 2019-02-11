Расходы на нацпроекты за пять лет составят 25,7 триллиона рублей

Расходы на человеческий капитал оцениваются в 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни — 9,9 триллиона, на экономический рост — 10,1 триллиона рублей.

Расходы на нацпроекты в РФ с 2019 по 2024 год составят 25,7 триллиона рублей. Об этом говорится на сайте российского правительства.

13,158 триллиона из 25,7 триллиона рублей будут выделяться из федерального бюджета. Ещё 7,515 триллиона — из внебюджетных источников.

Расходы бюджетов регионов на реализацию национальных проектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей. Ещё 147,8 миллиарда предоставят государственные внебюджетные фонды.

Самое крупное финансирование предусмотрено на реализацию плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 6,348 триллиона. Следующий по объёму финансирования — проект "Безопасные и качественные автодороги", на который направят 4,779 триллиона рублей.

Расходы на проект "Экология" составят 4,041 триллиона, на "Демографию" — 3,105 триллиона, на "Здравоохранение" — 1,725 триллиона, на "Цифровую экономику" — 1,634 триллиона, на "Жильё и городскую среду" — 1,066 триллиона рублей.

В сумму около одного триллиона рублей оцениваются расходы на проект "Международная кооперация и экспорт". На "Образование" и "Науку" до 2024 года предполагается выделить 784,5 миллиарда и 636 миллиардов рублей соответственно. На развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы направят 481,5 миллиарда рублей, на "Культуру" — 113,5 миллиарда и 52,1 миллиарда — на "Производительность труда и поддержку занятости".

Таким образом, расходы на человеческий капитал в структуре национальных проектов оцениваются в 5,7 триллиона рублей, на комфортную среду для жизни — 9,9 триллиона рублей, на экономический рост — 10,1 триллиона рублей.