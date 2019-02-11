Экс-глава МВД Якутии осуждён за изнасилование подчинённой в своём кабинете

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Экс-глава МВД Якутии осуждён за изнасилование подчинённой в своём кабинете

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Преступник, напавший на подчинённую, лишён служебного звания и взят под стражу в зале суда.

Экс-замминистра МВД Якутии Николай Мамчур приговорён к 5 годам колонии за совершение сексуального насилия, сообщает СК РФ в "Твиттере".

— Пьяным в своём кабинете он накинулся на свою подчинённую и совершил насильственные действия сексуального характера. Николай Мамчур лишён звания полковника и взят под стражу в зале суда, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве ученицу похитили у ворот школы и изнасиловали.

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