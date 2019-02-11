Экс-глава МВД Якутии осуждён за изнасилование подчинённой в своём кабинете

Экс-замминистра МВД Якутии Николай Мамчур приговорён к 5 годам колонии за совершение сексуального насилия, сообщает СК РФ в "Твиттере".
Экс-замминистра МВД Якутии Николай Мамчур приговорен к 5 годам колонии за сексуальное насилие.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 11 февраля 2019 г.
Пьяным в своем кабинете он накинулся на свою подчиненную и совершил насильственные действия сексуального характера. Николай Мамчур лишён звания полковника и взят под стражу в зале суда pic.twitter.com/JIV0njmAty
— Пьяным в своём кабинете он накинулся на свою подчинённую и совершил насильственные действия сексуального характера. Николай Мамчур лишён звания полковника и взят под стражу в зале суда, — говорится в сообщении.
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