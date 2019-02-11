В России появится приложение для вызова беспилотных такси

Специалисты группы "Автонет" разрабатывают приложение для вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, с которым можно будет пообщаться, а при следующей поездке — вернуться к старому диалогу.

— Пользователь сможет авторизоваться в специальном приложении через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру, — сообщает РИА "Новости".

Предполагается, что поездка на беспилотном такси будет дешевле на 25%, а услуга виртуального водителя будет бесплатной. Название приложения держится в тайне.

Напомним, с марта 2019 года в Москве и Татарстане на дорогах появятся беспилотные автомобили. Осенью прошлого года в технопарке "Сколково" премьер-министр Дмитрий Медведев опробовал беспилотное такси от "Яндекса".