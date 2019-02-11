Экспорт из России в Китай превысил импорт впервые с 2006 года

Товарооборот с Поднебесной увеличился на 25% — до $108 млрд. Основными статьями остаются нефть и топливо.

Экспорт товаров из России в Китай превысил импорт по итогам 2018 года, впервые с 2006 года. Об этом говорится в статистике Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что в прошлом году экспорт превысил импорт на $3,9 млрд. Постепенный рост наблюдался с 2009 года. После этого в период с 2015 по 2017 год наблюдалось падение, однако с 2017 года показатели вновь начали расти.

Товарооборот с Поднебесной за последний год увеличился на 25% — до $108 млрд. В ходе ноябрьского визита в Китай премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о задаче довести объём торговли между странами до $200 млрд.

Крупнейшими статьями российского экспорта остаются топливо и нефть. Их поставки выросли на 63% за предыдущий год. При этом в обратном направлении идут потребительские товары. Существенному росту экспорта сопутствовали рост цен на нефть, а также ослабление рубля, который замедлил темпы увеличения импорта.

Отмечается, что также увеличился экспорт меди (на 127%), животных и растительных жиров и масел (51%), рыбы и морских продуктов (37%). Из Китая в Россию активно поставляются телефоны, компьютеры, комплектующие для автомобилей и аппаратуры.

Среди крупнейших торговых партнёров России Китай занимает первую строчку, следом идут Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия.