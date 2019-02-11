Посол РФ в Афганистане: Контакты Москвы с талибами находятся в активной стадии

Москве нет нужды стимулировать контакты с движением талибов, поскольку они и так находятся в активной стадии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Афганистане Александра Мантыцкого.

Нам нет необходимости активизировать контакты с талибами, они и так в достаточно активной стадии Александр Мантыцкий

Представители движения талибов в конце прошлого года поучаствовали в заседании Московского формата по урегулированию в Афганистане. Также эмиссары движения присутствовали на встрече межафганского диалога, состоявшейся в начале этого месяца в Москве.