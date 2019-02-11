МИД заявил о готовности РФ направить наблюдателей на выборы президента Украины

В дипмиссии отметили, что мониторинг избирательных процедур в странах — членах ОБСЕ — это одно из важных направлений деятельности организации.

Россия готова направить наблюдателей на выборы на Украине в составе ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в беседе с РИА "Новости".

— Мы и сейчас готовы делегировать своих представителей в состав миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ, которые будут мониторить предстоящие 31 марта выборы президента Украины, — сказал Карасин.

По его словам, мониторинг избирательных процедур в странах — членах ОБСЕ — это одно из важных направлений деятельности организации, особенно что касается Бюро по демократическим институтам и правам человека. Карасин добавил, что Россия неизменно участвует в мониторинговых миссиях ОБСЕ и старается максимально использовать выделяемую на это квоту.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Всего было зарегистрировано 44 кандидата. Ранее в МИД РФ заявили об отказе отправлять наблюдателей на украинские выборы из соображений безопасности.