В США умер зять Уолта Диснея и экс-глава The Walt Disney Company

Зять Уолта Диснея и бывший гендиректор компании The Walt Disney Company Рон Миллер умер в возрасте 85 лет в Калифорнии. Об этом говорится на сайте компании.

Все в The Walt Disney Company глубоко опечалены смертью Рона Миллера. Его жизнь и наследие неразрывно связаны с нашей компанией и семьёй Disney... Мне посчастливилось быть знакомым с ним и называть его другом. Мои мысли и молитвы с его семьёй нынешний президент компании Роберт Айгер

Миллер взял в жёны дочь Уолта Диснея Дайане в 1954 году. Он был президентом, а позже генеральным директором The Walt Disney Company с 1978 по 1984 год. Также он был главой совета директоров музея компании. У Миллера остались семеро детей, внуки и правнуки.