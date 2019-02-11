Спецпредставитель Госдепа США по КНДР посетит Москву

Специальный представитель Госдепа США по КНДР Марк Ламберт планирует посетить Москву 11–12 февраля. Об этом говорится в заявлении посольства Соединённых Штатов, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Ламберт намерен встретиться с высокопоставленными российскими официальными экспертами по вопросам КНДР.
— Спецпредставитель встретится с высокопоставленными российскими официальными экспертами по вопросу КНДР в продолжение усилий по достижению полной и верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова, — говорится в сообщении.
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