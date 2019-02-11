Спецпредставитель Госдепа США по КНДР посетит Москву

Читайте также

Спецпредставитель Госдепа США по КНДР посетит Москву

6

Фото: © Flickr/ewrfpiuqwnpiqfnpwi

Специальный представитель Госдепа США по КНДР Марк Ламберт планирует посетить Москву 11–12 февраля. Об этом говорится в заявлении посольства Соединённых Штатов, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Ламберт намерен встретиться с высокопоставленными российскими официальными экспертами по вопросам КНДР.

— Спецпредставитель встретится с высокопоставленными российскими официальными экспертами по вопросу КНДР в продолжение усилий по достижению полной и верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова, — говорится в сообщении.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×