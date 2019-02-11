Влюбились под землёй. Около 360 пар познакомились в метро Москвы и Петербурга

Пассажиры также активно знакомятся и в остальных видах общественного транспорта, таких как автобусы, электрички и другие.

Около 360 московских и петербургских пар познакомились друг с другом в метро столичных городов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора публичного Wi-Fi "Максима телеком" со ссылкой на результаты опросов, проведённых среди пользователей сети MT_FREE.

Всего же в общественном транспорте друг друга нашли 500 пар, большая часть из которых (358) встретились именно в метро. Однако пассажиры активно знакомятся и в остальных видах общественного транспорта, таких как автобусы, электрички, трамваи и поезда Московского центрального кольца (МЦК).

При этом в том, что они знакомились в метро, признались 22% опрошенных, тогда как 57% заявили об обратном. Своё желание попробовать это выразил 21% респондентов.

Опрошенные также рассказали, какие качества являются для них наиболее важными в выборе спутника жизни.

— Почти половина опрошенных (46%) сообщили, что в избраннике главное ум. На втором месте чувство юмора — его отметили 28% опрошенных. Ещё 10% пассажиров ставят на первое место красоту, и только 8% признались, что в избраннике важнее всего наличие денег, — говорится в сообщении оператора.

Опрошенные также отмечали важность таких качеств, как доброта, честность, надёжность, наличие харизмы, а для некоторых было важно наличие у спутника собственного жилья, веры в Бога и "мужского стержня".

Среди ответов можно было встретить и такие: "чтобы не орал", "чтобы болел за "Спартак", коммунизм и веганство".

Более 60% опрошенных уверены, что встретить любовь на всю жизнь можно, тогда как об обратном заявили 40% респондентов.

— Между тем многие пользователи не упустили случая и уточнили, что вечной может быть только любовь к еде. В списке возлюбленных оказались пельмени, пиво и шашлык, шоколад, морковь, шаурма, хинкали с бараниной, перец по-аджарски, "сосисочки и луковица", сало, оливье, — добавили в пресс-службе.

Опрос проводился с 20 января по 10 февраля. В нём приняли участие от 216 до 290 тысяч человек.