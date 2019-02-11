"Прошёл круги ада". Депутат поздравил капитана "Норда" с возвращением домой

По словам первого заместителя председателя Госсовета Крыма, испытания, которые выпали на долю Горбенко, помогли ему понять, что происходит на Украине.

Первый заместитель председателя Госсовета крыма Ефим Фикс поздравил капитана судна "Норд" Владимира Горбенко с возвращением домой, заявив, что для этого ему пришлось преодолеть "круги ада".

— Очень здорово, что он в семье, с детьми, женой, родными. Самое главное, что он в семье, что он с нами и что он уже прошёл эти круги ада, — приводит слова чиновника ТАСС.

По его мнению, трудности, которые довелось преодолеть Горбенко, помогут ему стать сильнее и понять, что происходит на Украине. Депутат также добавил, что планирует встретиться с моряком.

Напомним, в конце января стало известно об исчезновении Горбенко, а 11 февраля было объявлено, что он вернулся в Крым.