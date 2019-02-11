"Прошёл круги ада". Депутат поздравил капитана "Норда" с возвращением домой

Первый заместитель председателя Госсовета крыма Ефим Фикс поздравил капитана судна "Норд" Владимира Горбенко с возвращением домой, заявив, что для этого ему пришлось преодолеть "круги ада".
— Очень здорово, что он в семье, с детьми, женой, родными. Самое главное, что он в семье, что он с нами и что он уже прошёл эти круги ада, — приводит слова чиновника ТАСС.
По его мнению, трудности, которые довелось преодолеть Горбенко, помогут ему стать сильнее и понять, что происходит на Украине. Депутат также добавил, что планирует встретиться с моряком.
Напомним, в конце января стало известно об исчезновении Горбенко, а 11 февраля было объявлено, что он вернулся в Крым.
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