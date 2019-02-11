ЦБ закупил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

В августе 2018 года Банк России временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке.

Центральный банк России купил валюту для Министерства финансов на внутреннем рынке на 12,5 млрд рублей 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

С 7 февраля до 6 марта в рамках бюджетного правила Минфин направит 194 млрд рублей на покупку валюты. Объём покупки валюты составит 9,7 млрд рублей в день.

Как отмечается, в августе 2018 года Банк России на время отказался от практики закупки из-за волатильности на рынке и слабого рубля.

Минфин в соответствии с бюджетным правилом каждый месяц закупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти выше 40 долларов за баррель. Эти деньги направляются в резерв.

Как ранее писал Лайф, Правительство РФ одобрило законопроект о либерализации валютного контроля.