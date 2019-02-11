Смертельный звонок. Стали известны подробности поножовщины в школе под Минском

15-летний школьник сначала накинулся на преподавательницу истории, а затем забежал в соседний класс и напал на ученика 11-го класса.

Следователи раскрыли подробности нападения ученика 10-го класса на учителя и школьника в городе Столбцы Минской области Белоруссии. Как сообщает издание TUT.BY, сейчас на месте дежурит милиция, учеников из здания выпускают по очереди.

По словам официального представителя Следственного комитета Белоруссии Сергея Кабаковича, согласно предварительным данным, подозреваемый пришёл в школу около 7:40, поставил портфель и вышел из кабинета. После этого он вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За преподавателя вступились два одноклассника.

— После этого подозреваемый выбежал из класса и зашёл в соседний кабинет, где напал на ученика 11-го класса. 17-летний школьник в результате нападения погиб, — сказал Кабаковича.

Учительнице было 50 лет. Пострадавшие десятиклассники находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Известно, что на место прибыл глава СК Белоруссии Иван Носкевич.

Как сообщалось ранее, ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа.