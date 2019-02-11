Смертельный звонок. Стали известны подробности поножовщины в школе под Минском

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Смертельный звонок. Стали известны подробности поножовщины в школе под Минском

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15-летний школьник сначала накинулся на преподавательницу истории, а затем забежал в соседний класс и напал на ученика 11-го класса.

Следователи раскрыли подробности нападения ученика 10-го класса на учителя и школьника в городе Столбцы Минской области Белоруссии. Как сообщает издание TUT.BY, сейчас на месте дежурит милиция, учеников из здания выпускают по очереди.

<p>Фото: © <a href="https://news.tut.by/society/625848.html" target="_blank">Tut.by</a></p>

По словам официального представителя Следственного комитета Белоруссии Сергея Кабаковича, согласно предварительным данным, подозреваемый пришёл в школу около 7:40, поставил портфель и вышел из кабинета. После этого он вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За преподавателя вступились два одноклассника.

— После этого подозреваемый выбежал из класса и зашёл в соседний кабинет, где напал на ученика 11-го класса. 17-летний школьник в результате нападения погиб, — сказал Кабаковича.

Учительнице было 50 лет. Пострадавшие десятиклассники находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Известно, что на место прибыл глава СК Белоруссии Иван Носкевич.

Как сообщалось ранее, ученик ворвался в класс с ножом и ударил им учительницу в шею. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа.

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