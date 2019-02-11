Китай выразил протест Турции после слов о концлагерях для уйгуров

В МИД КНР назвали эти слова "крайне отвратительными" и заявили, что направили соответствующее представление Анкаре.

Китай выразил протест Турции после заявления официального представителя Министерства иностранных дел этой страны о существовании "концентрационных лагерей" для уйгуров.

— Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД Турции. Оно крайне отвратительное. Мы уже сделали представление турецкой стороне в связи с этим, — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил о существовании в Китае лагерей для принудительного содержания уйгуров — этнического меньшинства на северо-западе КНР, исповедующего ислам. Также в США рассматривают возможность введения санкций против Пекина из-за притеснения уйгуров.