Alfa Romeo 1939 года ушёл с молотка в Париже за €16,7 млн

Эксперты считают, что стоимость этого лота могла увеличиться и до 22 миллионов евро.

Редкий автомобиль Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta 1939 года выпуска ушёл с молотка на аукционе старинных машин в Париже за 16,7 миллиона евро американскому коллекционеру. Как сообщает Ouest-France, авто находится в хорошем состоянии, его пробег составил всего 65 тысяч километров.

Торги провёл аукционный дом Artcurial. По информации издания, всего на торгах выставлялись 150 автомобилей, среди которых Maserati 1953 года, Ferrari 1960-х годов, Aston Martin 1962 года и прочие, но самым дорогостоящим оказался Alfa Romeo. Его стартовая стоимость составила 10 миллионов евро, но уже спустя пару минут после начала торгов она увеличилась до 14,6 миллиона. Таким образом, коллекционер отдал за машину 16,7456 миллиона евро. Эксперты считают, что стоимость этого лота могла увеличиться до 22 миллионов евро.

Уточняется, что всего было выпущено 50 таких машин. Из них на сегодня сохранилось лишь пять экземпляров. Проданный в Париже окрашен в бордовый цвет и имеет оригинальный двигатель. До Второй мировой этот Alfa Romeo считался самым быстрым серийным автомобилем. Машина сменила несколько хозяев. В 1939 году её приобрёл итальянец, который затем продал её подданному Британии, а тот — коллекционеру из Нидерландов, владевшему ею более 40 лет.