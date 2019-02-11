На севере Москвы появится новая канатная дорога

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На севере Москвы появится новая канатная дорога

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

На право заключения соглашения на строительство может пройти конкурс, если появятся компании, готовые принять в нём участие.

Проект строительства канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" находится на финальной стадии согласования. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в беседе с агентством "Москва".

— Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для будущей канатки. В скором времени будут опубликованы доработанные материалы концессионного соглашения, — сказал Прохоров.

Как отмечается, на право заключения концессионного соглашения может пройти конкурс, если появятся компании, готовые принять в нём участие. Если кандидатов не объявится, то договор заключат с инициатором без торгов.

Напомним, 26 ноября в Лужниках открылась первая московская канатная дорога.

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