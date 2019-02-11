В России вновь подорожали автомобили Hyundai

Меньше всех в цене прибавил минивэн Н-1, стоимость которого выросла на 8 тысяч рублей.

Автомобили корейской марки Hyundai в России вновь прибавили в цене. Об этом сообщает портал "Цена Авто".

Сообщается, что меньше всех в цене прибавил минивэн Н-1, стоимость которого выросла на 8 тысяч рублей, а наибольший рост зафиксирован у обновлённого кроссовера Tucson — от 55 до 65 тысяч рублей.

Наиболее доступный и массовый автомобиль из линейки корейского бренда — Hyundai Solaris — стал дороже на 9 тысяч рублей. Теперь цены на него стартуют с отметки 739 тысяч рублей.

Напомним, что предыдущее увеличение цен произошло в январе текущего года. Тогда "корейцы" стали дороже на 19−50 тысяч рублей.