Российские парфюмеры предупредили о возможных проблемах с поставками духов

Они опасаются, что производители не успеют подготовиться к вводу маркировки туалетной воды.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) опасаются сбоев в поставках духов из-за запуска обязательной маркировки туалетной воды. Кроме того, есть опасения, что после ввода новых правил ассортимент духов на рынке сократится на 10%.

Как пишут "Известия", с 1 декабря на упаковках туалетной воды должны будут наноситься специальные знаки с цифровым криптокодом. Как отметили в РКПА, каждый производитель для установки таких знаков должен будет потратить около 30 миллионов рублей для закупки соответствующего оборудования и изменения технологического процесса.

— Если выручка от реализации парфюма в России не покроет дополнительных издержек, то компании просто прекратят его поставки в страну. Таким образом, более популярные на рынке духи останутся, менее популярные — исчезнут с полок магазинов, — объяснил исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Пётр Бобровский.

Также эксперты опасаются, что сразу после ввода новых правил начнутся перебои с поставками духов из-за того, что производители не успеют переоборудовать производство. В свою очередь в Центре развития перспективных технологий, который является оператором маркировки, считают, что проблем не будет.