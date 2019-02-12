Marvel запустила официальный сайт фильма "Капитан Марвел" в стиле 90-х

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Marvel запустила официальный сайт фильма "Капитан Марвел" в стиле 90-х

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Кадр фильма "Капитан Марвел"/ © Кинопоиск

На специальной интернет-странице можно почитать о ключевых персонажах, купить билеты, а также посмотреть трейлер.

Компания Marvel в рамках рекламной кампании будущего фильма "Капитан Марвел" решила запустить официальный сайт ленты. Он выполнен в стиле 90-х: с шрифтом Comic Sans и гифками.

Такое дизайнерское решение было принято в связи с тем, что действие фильма происходит в 1995 году. На самом сайте можно почитать о персонажах ленты, сыграть в игру, посмотреть трейлер, купить билеты в кино, а также ознакомиться с "гостевой книгой".

Напомним, в российский прокат фильм выходит седьмого марта.

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