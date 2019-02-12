Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан

Лефортовский суд Москвы продлил до 14 апреля арест бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Об этом РИА "Новости" рассказал её адвокат Иван Павлов.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения, — заявил Павлов.
Бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали по обвинению в шпионаже. По последним данным, её подозревают в работе в пользу молдавских спецслужб. Сама она свою вину не признаёт.
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