В Москве машинист метро спас упавшего на рельсы пассажира — видео

У мужчины закружилась голова, и он упал в обморок — прямо под приближающийся состав.

Машинист московского метрополитена спас молодого человека, который упал на рельсы на станции "Селигерская" утром 12 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что у пассажира закружилась голова, и он упал в обморок — прямо под приближающийся состав.

Молодого человека спасла реакция машиниста, который моментально среагировал на произошедшее и затормозил. После чего он вытащил пассажира и вызвал скорую помощь. У пострадавшего были зафиксированы небольшие травмы.