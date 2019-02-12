Авторы "Игры престолов" сообщили о смерти ещё одного из героев сериала

Шоураннеры "Игры престолов" сообщили о том, что кот Сир Царапка умер. Об этом стало известно из интервью EW.
Оказалось, что животное убили. Это сделала Серсея Ланнистер, которую в сериале сыграла британская актриса Лина Хиди. Известно, что Серсея ненавидела кличку "Сир Царапка", поэтому не могла позволить ему жить. В итоге девушка выдумала для него казнь, которая была настолько жестокой, что авторы шоу не смогли её показать.
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнут показывать 14 апреля 2019 года.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени