В Минэкономразвития рассказали, почему уменьшились доходы россиян в 2018 году

Одним из факторов ведомство назвало рост процентных платежей по кредитам в банках.

В докладе Минэкономразвития РФ "Картина экономики. Январь 2019 года" сообщается о том, что фактором сокращения доходов россиян в прошлом году на 0,2% стало, в частности, снижение доходов от депозитов из-за низких ставок.

— Факторами, которые предопределили отрицательную динамику сводного показателя, стали сокращение доходов от собственности, в том числе от накоплений на депозитах в банковской системе, — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ещё одним фактором Минэкономразвития назвало рост процентных платежей по кредитам в банках. Их отрицательный вклад в динамику реальных доходов составил –0,2 п.п.

Третьим фактором в ведомстве назвали рост прочих обязательных платежей, в том числе налоговых выплат.

Положительное или нейтральное влияние оказали рост среднего уровня зарплаты (на 6,7% в среднем). Ещё одним позитивным фактором является близкая к инфляции динамика социальных платежей.

Негативные факторы отразились в первую очередь на доходах более обеспеченных граждан. В то же время, как говорится в докладе, повышение МРОТ, рост выплат семьям с детьми, рост зарплат в бюджетной сфере серьёзно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения.