В Госдуме заявили, что компенсации по мирному договору возможны только от Японии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил РИА "Новости", что выплаты компенсаций по мирному договору между Россией и Японией возможны только в пользу Москвы.
Он подчеркнул, что в Токио хотят получить компенсацию за "якобы незаконное пребывание" территорий в составе СССР и России со времён Великой Отечественной войны.
— Но мы это категорически отвергаем и не рассматриваем, поскольку считаем, что эти территории полностью принадлежат нам, и никаких компенсаций мы никому платить не будем, поскольку затягивание заключения мирного договора происходило и происходит именно по вине японской стороны, — заявил Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что в Токио ставили зачастую невыполнимые условия для заключения документа, а потому какие-либо компенсации по вопросу затягивания заключения мирного договора возможны только с японской стороны.
На протяжении десятилетий Токио и Москва ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием является проблема принадлежности четырёх островов Курильской гряды, которые были включены в состав СССР. При этом Япония считает их своими.
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