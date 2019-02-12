Порошенко пообещал предоставить факты "вмешательства" России в украинские выборы

Президент Незалежной планирует обнародовать некие "доказательства" на Мюнхенской конференции по безопасности. Но это не точно.

Пётр Порошенко в ближайшее время намерен представить информацию о "вмешательстве" России в украинские выборы. Этот тезис официальный Киев активно продвигает с конца прошлого года, а в январе президент Украины даже заявил о своей озабоченности этим вопросом в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель.

— Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время мюнхенского форума по безопасности, — проанонсировал он.

Ранее Порошенко заявил, что отдаст приказ не пускать российских наблюдателей на выборы главы государства, которые намечены на 31 марта. В Москве отмечали, что из-за этого закона у России появятся все основания не признавать выборы в Незалежной.