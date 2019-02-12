Вопреки трудностям. Лавров заявил о развитии отношений России и Финляндии

Глава российского МИД отметил, что обоюдный интерес развивать связи между странами есть на всех уровнях отношений.

Отношения России с Финляндией хорошо развиваются, невзирая на сложности между РФ и Евросоюзом. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим финским коллегой Тимо Сойни.

— У нас хорошо развиваются отношения, несмотря на известные сложности в связях между Россией и Европейским союзом в силу санкционной одержимости некоторых членов ЕС, — сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что обоюдный интерес развивать связи между "президентами, главами правительств, парламентов, регионов и представителями общественности" есть на всех уровнях отношений между странами.

По его словам, Россия и Финляндия сотрудничают по многим вопросам в северном регионе, где успешно функционирует целый ряд международных организаций.