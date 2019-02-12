Защита, а не нападение. В Совфеде ответили на заявления СМИ о "Посейдонах"

В верхней палате российского парламента считают подобные сообщения фантазиями американских журналистов.

Член Совета Федерации России Сергей Цеков прокомментировал в беседе с Лайфом сообщения СМИ о том, что настоящей целью российских необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" якобы является развал НАТО.

Ну фантазируют, фантазии же разные бывают у журналистов. Вообще, что касается нашего вооружения, оно всё является оружием защиты, а не нападения. Нападение возможно только как элемент защиты после того, как произойдёт нападение на наше государство Сергей Цеков

Сенатор напомнил, что России действительно необходимо хорошо защищаться и иметь "очень серьёзные элементы сдерживания", потому что угроз "более чем достаточно".

— С учётом многих обстоятельств и, прежде всего, с учётом того, что руководители ведущих мировых государств — это люди, которые нередко во главу государства встают по случайным обстоятельствам, ожидать от них можно всё что угодно, — подчеркнул Цеков.

ВМФ России поставит на боевое дежурство более трёх десятков ядерных беспилотников "Посейдон", которые будут на вооружении на Северном и Тихоокеанских флотах. Ходовые испытания начнутся этим летом. В Госдепе США усомнились в возможностях беспилотников, назвав их "российской пропагандой, а американские СМИ, напротив, назвали аппараты угрозой для НАТО.