69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

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69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз

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Фото © Andy Kropa/Invision/AP

У популярного американского актёра родился мальчик. Также у Гира есть 18-летный сын Гомер.

Голливудский актёр Ричард Гир стал отцом. О беременности его жены стало известно ещё в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Hola.

У 69-летнего Гира и его 35-летней супруги Алехандры Сильва родился мальчик. Согласно опубликованной информации, роды прошли несколько дней назад. Имя новорождённого пока неизвестно. Роды прошли в Нью-Йорке.

Для пары это первый общий ребёнок, однако для каждого из родителей сын стал вторым. У Гира есть 18-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Сильва воспитывает 6-летнего сына Альберта от предыдущих отношений.

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