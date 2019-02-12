Один спасал другого. Двое туристов из России утонули во Вьетнаме

Трагедия произошла на одном из пляжей курорта Нячанг. Как сообщает портал Tuoi Tre, мужчину пожилого возраста во время купания накрыло волной, после чего он скрылся под толщей воды и не смог выплыть. На помощь пенсионеру бросился молодой человек, однако спасти не удалось ни одного из них: оба утонули. По уточнённым данным, оба туриста были из России и оба незадолго до инцидента употребляли алкоголь.

По словам очевидцев, на берегу сотрудники скорой помощи некоторое время ещё пытались реанимировать купальщиков. Им сделали искусственное дыхание и трахеостомию, но безуспешно.

Власти курорта занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Личности погибших россиян не разглашаются.