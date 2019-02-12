В брянской УК рассказали о характере чиновника, угрожавшего женщине из-за лужи

По словам сотрудницы компании, Цуканов никогда не позволял себе общаться с людьми подобным образом.

Инженер управляющей компании "Суземкакомсервис" Людмила Кириченко в беседе с Лайфом рассказала о директоре компании Сергее Цуканове, известном по видео, в котором угрожает местной жительнице "постучать по морде".

— Вообще, Сергей Николаевич (Цуканов. — Прим. Лайфа) общается с людьми хорошо. Не знаю, что его сподвигло на такое. Если судить по ролику, то женщина сама бросалась под колёса машины и стучала по этой машине. То есть, с этой точки зрения, она вела себя неадекватно, — рассказала она.

По словам Кириченко, Цуканов как руководитель общается со всеми хорошо и, вероятнее всего, такая реакция, как на видео, была вызвана поведением женщины.

Что касается лужи на дороге, то образовалась она из-за таяния снега. Согласно контракту, компания обязана убирать только проезжую часть дороги, а не обочины.

— Дороги были расчищены, но, если снег тает, всё идёт на дорогу. Почему другие люди нашли, как ходить, а она — нет? Но в любом случае, чтобы разобраться в том, как там люди ходят, надо выезжать на место и смотреть, — сказала она.

Как писал ранее Лайф, директор коммунального хозяйства Брянской области оскорбил жительницу местного посёлка Суземка после её просьбы обратить внимание на состояние дорог. В местной администрации заявили, что он будет уволен.