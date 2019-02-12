В Татарстане судят акушера, по вине которого новорождённый впал в кому

В Нурлатском районе Татарстана новорождённый впал в кому по вине 36-летнего акушера-гинеколога, сообщает портал ProgorodChelny.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Как отмечается, инцидент произошёл в марте 2018 года, когда в Нурлатскую ЦРБ доставили роженицу.
— При осуществлении родостимуляции лекарственным препаратом окситоцин акушер-гинеколог не обеспечил непрерывную синхронную регистрацию частоты сердечных сокращений плода, — говорится в сообщении.
Из-за этого у новорождённой девочки была тяжёлая гипоксия, после чего она впала в кому. Врач полностью признал свою вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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