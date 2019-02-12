"У меня проездной!" В Перми кондуктор исцарапала лицо пенсионерке — видео

Кондуктор автобуса №77 в Перми напала на пенсионерку из-за того, что она забыла удостоверение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

При этом женщина имела проездной и чек об оплате, но кондуктор отказалась дать ей билет. Женщине нужно было выходить, водитель открыл только первую дверь, и бабушка решила выйти через неё.

Именно в тот момент на неё накинулась кондуктор и исцарапала женщине лицо.

— У меня проездной есть! Что тебе надо? — говорит пенсионерка.

Перевозчик пообещал прояснить ситуацию.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда кондукторы набрасываются на пассажиров. Подобное произошло ранее в Нижнем Тагиле. Причиной конфликта стало то, что у контролёра не было сдачи с пяти тысяч рублей.