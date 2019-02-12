Пропавшую в Бурятии школьницу нашли мёртвой в лесу

В ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины гибели несовершеннолетней.

В Улан-Удэ найдено тело 15-летней девочки, о пропаже которой 11 февраля сообщали правоохранительные органы. Она была обнаружена следственно-оперативной группой в ходе поисков неподалёку от места проживания в лесном массиве. Об этом сообщает СУ СКР по Бурятии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, в ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины гибели несовершеннолетней.

Девочка воспитывалась в полной благополучной семье, училась в местной школе. После занятий в понедельник она поговорила с подругой, а потом, как обычно, направилась домой. Но через несколько часов школьница снова ушла и больше не возвращалась.