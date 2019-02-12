"Ничего не значат". Политолог отреагировал на слова Тимошенко о возврате Крыма

По мнению Сергея Черняховского, главной задачей украинского политика является победа на предстоящих президентских выборах, а подобные заявления могут помочь ей в этом.

Обещания кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко вернуть Крым в состав Незалежной ничего не значат и являются лишь предвыборными заявлениями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор политологического факультета МГУ Сергей Черняховский.

— Она допускает все эти фантастические варианты, например дружить с Россией и вернуть Крым... Естественно, предвыборная борьба, она всегда метафорична, это всегда обращение к образам, достаточно далёким от реальности. На самом деле все эти слова ровно ничего не значат, — отметил Черняховский.

По мнению политолога, не стоит ждать от Тимошенко каких-либо шагов в сторону России либо же они произойдут по принципу "шаг туда — шаг сюда". Сейчас её главной задачей является победа на предстоящих выборах президента страны, а подобные заявления могут помочь ей в этом, добавил профессор.

— Нет у неё никаких проектов (по Крыму. — Прим. Лайфа) сейчас. У неё есть проект — прийти к власти, а дальше видно будет. По большому счёту то же самое и у Порошенко — оба они по ряду позиций завязаны и зависимы от Запада в разной степени, — добавил Черняховский.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала вернуть Крым в состав Украины в случае, если одержит победу на президентских выборах.