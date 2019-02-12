Песков рассказал о графике Путина в Казани

В частности, глава государства намерен встретиться с представителями общественности Татарстана и главой региона Рустамом Миннихановым.

Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 12 февраля, в Казани расширенное заседание Госсовета. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оно пройдёт в новом формате, который уже ранее был апробирован в Крыму.

Перед этим, по словам представителя Кремля, Путин выразил желание встретиться с представителями общественности Татарстана, чтобы узнать, "как обстоят дела".

— Ну и побывать в Татарстане и не встретиться с победоносной командой "КамАЗ-мастер" тоже было бы неправильно. Поэтому такая встреча будет, — сказал Песков.

Отдельно Путин встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.