Медведев поздравил Светлану Безродную с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму с юбилеем народной артистке России, художественному руководителю Российского государственного академического камерного "Вивальди-оркестра" Светлане Безродной.

Медведев отметил, что Безродная "по праву завоевала признание во всём мире", а выступления "Вивальди-оркестра" по сути являются театральным представлением, сочетающим в себе многие жанры искусства.

— И в этих красочных спектаклях вы и в прямом, и в переносном смысле играете роль первой скрипки. А зрители всегда встречают и провожают вас овациями, — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте кабмина.

Напомним, в январе нынешнего года созданный Безродной "Вивальди-оркестр" отметил 30-летний юбилей.