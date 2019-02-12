Песков: Путин выступит с посланием Федеральному собранию не в Кремле

Большой Георгиевский зал на данный момент находится на ремонте, который не успеют завершить к мероприятию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, где состоится оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию.

— Не будет в Кремле [оглашаться]. Действительно, большой Георгиевский зал на ремонте. Долгожданный ремонт скоро будет завершён, но к посланию не успеем. Будет в другом месте, — отметил Песков, заверив, что точное место будет сообщено заранее.

Представитель Кремля также ответил журналистам на вопрос о применении мультимедийных технологий при оглашении послания. Он напомнил, что инфографика является не самоцелью, а лишь иллюстрацией содержания послания.

— Поскольку продолжается работа над содержанием, президент лично работает. После того как устаканятся основные параметры, контентное наполнение, тогда можно думать о целесообразности или нецелесообразности использования инфографики, как это имело место в прошлом году, — резюмировал Песков.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля.