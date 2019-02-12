В Кремле не стали комментировать слова Мадуро о закупках систем ПВО

Читайте также

В Кремле не стали комментировать слова Мадуро о закупках систем ПВО

629

Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о закупке ракетных систем противовоздушной обороны.

— Без комментариев! — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января открыл крупнейшие в истории страны военные учения, на которых заявил, что Каракас выделит достаточное количество средств для закупки самых современных систем ПВО.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×