В Кремле не стали комментировать слова Мадуро о закупках систем ПВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о закупке ракетных систем противовоздушной обороны.
— Без комментариев! — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро 10 января открыл крупнейшие в истории страны военные учения, на которых заявил, что Каракас выделит достаточное количество средств для закупки самых современных систем ПВО.
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