Врач заявила, что в рационе 50% детей в России преобладают жиры, сахар и соль

У 20% детей в России в возрастной группе от пяти до 15 лет избыточная масса тела, что связано с неправильным питанием. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Мария Гмошинская.
— По нашим данным, у более чем 50% детей в рационе избыточное содержание насыщенных жиров, соли, добавленных сахаров, — сказала Гмошинская.
По её словам, подростки едят недостаточно молочных продуктов, мяса, рыбы, овощей и фруктов, при этом всего 30% матерей внимательно относятся к питанию своего ребёнка.
Как ранее писал Лайф, диетологи рассказали, как часто можно есть рыбу.
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