Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с Сурковым

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте со своим помощником Владиславом Сурковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Сурков очень высокопоставленный чиновник, помощник президента. Все помощники находятся в постоянном, регулярном контакте с главой государства, это обычная практика, — сказал Песков.
Представитель Кремля также напомнил, что Путину доложили о статье Суркова про будущее России, но затруднился ответить, прочитал ли он её или нет.
Тем не менее Песков ранее сам заявил, что прочитал материал Суркова, и отметил, что он будет полезен многим.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени