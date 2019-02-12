Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с Сурковым

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте со своим помощником Владиславом Сурковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сурков очень высокопоставленный чиновник, помощник президента. Все помощники находятся в постоянном, регулярном контакте с главой государства, это обычная практика, — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Путину доложили о статье Суркова про будущее России, но затруднился ответить, прочитал ли он её или нет.

Тем не менее Песков ранее сам заявил, что прочитал материал Суркова, и отметил, что он будет полезен многим.