Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с Сурковым

Читайте также

Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с Сурковым

963

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте со своим помощником Владиславом Сурковым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сурков очень высокопоставленный чиновник, помощник президента. Все помощники находятся в постоянном, регулярном контакте с главой государства, это обычная практика, — сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что Путину доложили о статье Суркова про будущее России, но затруднился ответить, прочитал ли он её или нет.

Тем не менее Песков ранее сам заявил, что прочитал материал Суркова, и отметил, что он будет полезен многим.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×