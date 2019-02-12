В Кремле прокомментировали статистику по оттоку капитала из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с оттоком капитала из России. По статистике Центробанка, в январе текущего года он увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Пескова спросили, насколько это "по плану". Он ответил, что никакого "плана" тут быть не может: речь идёт об абсолютно подвижном механизме.

— Статика здесь невозможна, волатильность здесь неизбежна. В какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то — больше. Зависит и от сделок, которые за рубежом, от покупок и так далее, — комментирует представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что в данном случае работает правило абсолютно свободного перемещения капитала.

— Я бы предложил больше обратить внимание на то, что в условиях абсолютной макроэкономической стабильности, которая обеспечивается нашими финансовыми властями, правительством, работает правило абсолютно свободного перемещения капитала. Без этого не может быть нормальной развивающейся рыночной экономики, — указал Песков.

Напомним, что, по данным Центробанка, чистый отток капитала из России в январе этого года вырос в полтора раза по сравнению с показателем в минувшем году и составил $10,4 млрд.

В целом за 2018 год чистый вывоз капитала частного сектора из России увеличился в 2,7 раза и достиг 67,5 миллиарда долларов.