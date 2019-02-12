Чемпионы Универсиады-2019 получат памятные знаки, подобные олимпийским

Организаторы считают их символом больших достижений спортсменов, который поможет сохранить их спортивную мотивацию.

Победители Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдёт в Красноярске в марте, получат памятные знаки — такие же, как на Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

— Изготовленные из драгоценного металла знаки будут вручаться победителям соревнований Универсиады по аналогии с олимпийскими значками, — заявил Матыцин.

Он также отметил, что памятных знаков было изготовлено достаточно. Организаторы считают их символом больших достижений спортсменов, который поможет сохранить их мотивацию.

— Мы знаем много примеров, когда спортсмены, которые почувствовали атмосферу победы на Универсиаде, потом становились олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, — добавил глава FISU.

Матыцин подчеркнул, что игры символизируют не только спорт высших достижений, но и объединение вместе всего студенчества в гостеприимной стране, а знак станет спортсмену хорошей памятью о соревнованиях.

— Традиция награждения такими знаками продолжится и на остальных Универсиадах, но старт ей будет дан именно в Красноярске, — добавил Матыцин.

Отметим, что Универсиада-2019 в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта.