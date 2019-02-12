Москвичи смогут увидеть в бинокль сближение Марса и Урана

Это явление можно наблюдать около 21:00 по московскому времени с помощью бинокля.

Вечером 13 февраля в Москве можно будет наблюдать сближение Марса и Урана с помощью бинокля. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

— 13 февраля в 21:00 произойдёт сближение Марса и Урана — разделять планеты будут примерно два лунных диска. Марс легко обнаружить на ясном вечернем небе над юго-западным горизонтом по характерному оранжевому свечению. Уран виден на нашем ночном небе как очень тусклая звезда, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Марс сейчас двигается в одном направлении с Солнцем и при идеальных погодных условиях можно будет увидеть Уран, несмотря на то, что яркость Красной планеты в 80 раз превышает яркость Урана.

Диаметр Урана почти в 7,5 раза больше диаметра Марса, однако он находится в 12,5 раза дальше от Земли, чем Марс. При этом часто Уран называют "планетой-лежебокой" из-за того, что его ось сильно наклонена. Таким образом ось его вращения находится в плоскости своей орбиты, и поэтому он, Уран, вращается вокруг Солнца лёжа на боку.