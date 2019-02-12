В Москве жестоко избили чиновника столичной мэрии — видео

Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом.

Замглавы управления департамента образования города Москвы Илья Гуськов госпитализирован после нападения с попыткой ограбления троими неизвестными на севере столицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Неизвестные избили чиновника, а после этого, ничего не украв, скрылись. Их пытался остановить охранник, но злоумышленники нанесли несколько ударов и ему. Гуськов был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом, охранник также был госпитализирован.

В этот же день был задержан один из нападавших, 27-летний молодой человек. Полицейские разыскивают его сообщников, для чего просматривают видеозаписи с камер наблюдения.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.