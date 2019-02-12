Психиатр рассказал, что приводит к пищевым расстройствам у женщин

Эксперт отметил, что данная проблема чаще затрагивает девочек, которые были единственным ребёнком в семье.

Избыточная требовательность к себе приводит к пищевым расстройствам у женщин. Об этом сообщил журналистам главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н. Алексеева Георгий Костюк.

По его словам, данная проблема чаще затрагивает женщин, которые были единственным ребёнком в семье.

— Фразы о внешности так глубоко ранят, что потом человек меняется. Ужас этой ситуации заключается в том, что они сами себя заставляют, ограничивают себя в питании, говорят о себе в очень грубых, уничижительных выражениях, — сказал Костюк.

Он отметил, что своевременное начало лечения увеличивает шансы на выздоровление. Зачатую с проблемой удаётся справиться, даже не прибегая к медицинской помощи, однако в остальных случаях ситуация может закончиться очень трагически.

Как ранее писал Лайф, учёные выяснили, как диета влияет на настроение мужчин и женщин.